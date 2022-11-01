«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار: تصل إلى القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة الكبرى، يتوقع أن تزداد شدتها على بعض المناطق خلال باقي ساعات اليوم.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على محافظات شمال البلاد، يصاحبها على السواحل الغربية «مطروح، والإسكندرية، وسيدي عبدالرحمن، والضبعة، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن»، امتدت إلى مناطق من شمال الوجه الوجه البحري، مثل محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد، أنّ بعض المناطق الساحلية تشهد سقوط أمطار امتدت إلى القاهرة، لكنها لن تكون بنفس الكمية المتساقطة على السواحل، بسبب استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بعد تعرض البلاد لمنخفضين، أحدهما قادم على سطح البحر المتوسط، والآخر قادم من طبقات الجو العليا، ما زاد من كميات السحب الممطرة والرعدية أحيانا على محافظات شمال البلاد.

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