إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح وكدمات متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، الذي فقد إحكام سيطرته على عجلة القيادة، فانقلبت في نهر الطريق.

وهرع رجال الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، كما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق القسم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص

وانتقلت قوة من قسم شرطة الفيوم الجديدة، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، بنطاق الفيوم الجديدة، إتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم بقسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لهم، ليتلقوا العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.