إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين، اليوم الثلاثاء، على طريق قرية الغروري/ فانوس، بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وقطع أحد سائقي الدراجتين الطريق فجأة أمام الآخر، وفشل كلاهما في إيقاف الدراجتين الناريتين فانقلبت بهما على الطريق، وسقط مستقليهما، وأصيبا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وهرع أهالي القرية لمساعدة المصابين، وانتقلت الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق قرية الغروري/ فانوس، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية فانوس، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فضلًا عن إصابة أحدهم باشتباه كسر، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتحديد إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.