إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على طريق «العزب - هوارة» بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم مروّع وقع بين دراجتين ناريتين على طريق «العزب - هوارة» بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة لكلا الدراجتين، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وتصادمهما معاً بالمقابلة، فيما سقط مستقلي الدراجتين أرضاً ما أحدث إصابتهم، حيث كان احد الأشخاص يستقل دراجة، بينما يستقل شخصان الدراجة الأخرى.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق «العزب - هوارة»، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين معاً بالمقابلة على طريق «العزب - هوارة»، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كل حسب حالته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.