إصابة سائقين في تصادم سيارة وتروسيكل بمركز إطسا بالفيوم.. كسور وكدمات

أصيب سائقان بجروح وكسور وكدمات، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية «تروسيكل» على طريق عزبة الوابور التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين وهما سائقي السيارة والتروسيكل، لحين وصول الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة أجرة، ودراجة نارية «تروسيكل» ووجود مصابين.

إصابة سائقين في الحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا إلى مكان حادث تصادم سيارة وتروسيكل، على طريق «عزبة الوابور - إطسا»، وتبينّ إصابة سائق السيارة، وسائق التروسيكل في الحادث، وتبينّ أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما على حسب الحالة الصحية لكل منهما.

وحُرر المحضر اللازم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.