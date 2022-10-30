إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 4 أِشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث تصادم، وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق بحيرة قارون السياحي بمدخل قرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وقيام قائد الدراجة النارية بقطع الطريق فجأة أمام السيارة أثناء عبوره الطريق، ما تسبب في اصطدامهما معاً.

وهرع المارة لمساعدة المصابين، وأبعدوهم عن منتصف الطريق، كما أبلغوا الشرطة والإسعاف.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق على الفور إلى مكان الحادث الذي وقع أمام مدخل قرية تونس السياحية على الطريق السياحي لبحيرة قارون، وتبينّ إصابة 4 أشخاص وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإدخالهم إلى قسم الطوارئ لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين حسب حالة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.