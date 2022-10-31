استقرار سعر «طبق البيض» في الأسواق المحلية اليوم

استقر سعر طبق البيض في السوق المحلي اليوم، ليتراوح سعر «الطبق 30 بيضة»، ما بين 75 إلى 90 جنيهًا في المحلات العادية.

وتنشر «الوطن»، سعر طبق البيض في الأسواق، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر البيض شهد استقرارا ليباع البيض الأبيض في المحلات بسعر يتراوح ما بين 75 إلى 77 جنيهًا، بينما يحصل عليه التاجر من المزرعة بسعر 70 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طبق البيض الأحمر يباع في المحال بسعر 80 جنيهًا، فيما يحصل عليه من المزرعة بسعر يتراوح ما بين 72 إلى 74 جنيهًا، موضحًا أن سعر البيض البلدي تراوح بين 85 إلى 90 جنيهًا، في السوق المحلية.

سعر البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض «30 بيضة»، بين 77 إلى 90 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأحمر فتراوح سعرها ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة والتغليف، بينما تراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.