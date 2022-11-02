«بيطري القاهرة» تكشف شكل أختام اللحوم للتأكد من صلاحيتها

أكدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ضرورة تأكد المواطنين من شكل الأختام الموجودة على اللحوم قبل شرائها لضمان ذبحها في المجزر قبل بيعها للمواطنين وخلوها من أي أمراض وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت المديرية أنه بعد إجراء الكشف على اللحوم داخل المجازر بمعرفة الطبيب البيطري المختص يتم ختم اللحوم حسب السن والنوع للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت مديرية الطب البيطرى فى تقرير بعض التفاصيل عن الأختام وهى كالتالى

أنواع الأختام للحوم

- الأختام عبارة عن أختام بصمة مستديرة للحوم الحيوانات الصغيرة

- أختام بصمة مربعة للحوم الحيوانات الكبيرة

- تشمل الأختام شكل يحمل اسم المحافظة ،وشكل يحمل اسم المجزر والرقم الكودي وشكل يحمل النوع سواء بقري كبير أو بقري صغير أو جاموس كبير وخلافه.

- شكل يحمل علامة سرية متغيرة.

-شكل يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الذبح.

- تستخدم مادة الكارمازين الحمراء وغيرها مع ختم اللحوم ، وهي غير ضارة وثابته وتجف بسرعة وتأخذ في الاختفاء بعد الغسيل أو الطبخ أو التجميد .

- يتم إضافة مادة سرية من مصلحة الكيمياء لكشف التلاعب في أختام اللحوم .ويتم ختم اللحوم البلدية بالمادة الحمراء والحيوانات المستوردة بالمادة البنفسجي.

التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

من ناحية أخرى، تنظم مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ندوات توعية داخل المدارس والهيئات الحكومية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للتعريف بمرض السعار وكيفية الوقاية منه وكيفية انتقاله وأعراضه فى الإنسان والحيوان، وكيفية التعامل مع الشخص المعقور ونظام التحصين بالإضافة إلى أهمية التحصين الدورى للكلاب وأساليب التعامل مع الحيوانات بشكل عام، وأيضا التأكيد على الصحة العامة وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان مثل السل والحمي القلاعية والسعار والإجراءات المتبعة للتعامل مع أي إصابات وخطوات الوقاية حفاظا على سلامة المواطنين من مختلف الأعمار.