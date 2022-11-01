ضبط 50 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 50 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك ضمن الحملات التموينية التي تشنها «التموين»، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

حملات لمنع احتكار الأرز

وقامت إدارة تموين الحسينية، برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بشن حملة لمنع احتكار الأرز، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر للمخالفين على النحو التالي:

- تحرير محضر رقم 3570 جنح منشأة أبوعمر ضد «ا.م .س. ح»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة عمر، لعدم توريد 4 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3571 جنح منشأة أبوعمر ضد «ح. ع .ح»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبوعمر، لعدم توريد 5 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3572 جنح منشأة أبوعمر ضد «ع .م .ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبوعمر، لعدم توريد 7 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3573 جنح منشأة أبوعمر ضد «ج .م .ع .ر»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبو عمر، لعدم توريد 2 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

تحرير محاضر ضد المخالفين

- تحرير محضر رقم 3574 جنح منشأة أبوعمر ضد «ع .ع .ف»، صاحب أرض جمعية منشأة أبوعمر، لعدم توريد 10 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3575 جنح منشأة أبوعمر ضد «إ .س. إ .ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة عمر، لعدم توريد 5 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3576 جنح منشأة أبوعمر ضد «ن .ح .خ»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبوعمر، لعدم توريد 7 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3577 جنح منشأة أبوعمر ضد «ع .ع .ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبوعمر، لعدم توريد 7 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- تحرير محضر رقم 3578 جنح منشأة أبوعمر ضد «ع .ع .ز. ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة عمر، لعدم توريد 3 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة، وبذلك يكون جملة الأرز الشعير الذي لم يتم توريده لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة 50 طنا.