تراجع أسعار الحديد لأدنى مستوى منذ عامين بسبب انخفاض الطلب

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى نحو 3460 يوان صيني للطن بنهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، حيث استمرت المزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي في الضغط على الطلب على المدخلات الصناعية والإنشائية، وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى انكماش غير متوقع آخر لنشاط المصانع الاستهلاكية الرئيسية في الصين خلال أكتوبر.

تراجع قطاع العقارات في الصين

علاوة على ذلك، انخفض الاستثمار في قطاع العقارات العملاق في الصين بأكثر من 8% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يشير إلى انخفاض استخدام الصلب.

في وقت سابق من الشهر، قام الاتحاد العالمي للصلب بتعديل توقعاته للطلب العالمي لينكمش بنسبة 2.3% هذا العام، مقارنة بالتنبؤات السابقة بارتفاع 0.4%.

تراجع أسعار المدخلات

وانعكست حالة التباطؤ على أسعار مدخلات إنتاج الصلب، التي شهدت تراجعا ملحوظا، حيث أظهرت بيانات بورصات المعادن العالمية بشأن تعاملات الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أن أسعار خردة الحديد شهدت تراجعا بنحو 4 دولارات في الطن. فيما استقرت أسعار خام الحديد والبيليت عند مستويات قريبة من مستويات الأسبوع الثاني من الشهر، وتراجع سعر خردة الحديد إلى 367 دولار للطن، مقارنة بنحو 371 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بنحو 373 دولار.

وشهد سعر خام الحديد استقرارا في تعاملات الأسبوع الثالث، حيث ظل السعر عند 94 دولار، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولار الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ 111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس.

كما تراوحت أسعار البيليت ما بين 520 – 630 دولار للطن، وهي أسعار تكاد تكون متطابقة مع أسعار الأسبوع الأول من الشهر والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولار للطن، ولم تبتعد كثيرا عن أسعار شهر يوليو والتي تراوحت ما بين 525 – 680 دولار للطن.