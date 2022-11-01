طرح 3.5 طن أرز في بلبيس بالشرقية بسعر 10 جنيهات للكيلو

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، بشن حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، والدفع بكميات كبيرة من الأرز بأسعار مخفضة، لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

طرح أرز بسعر 10 جنيهات

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، طرحت مديرية التموين، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة بلبيس، 3500 كيلو جرام أرز بسعر 10 جنيهات للكيلو للمواطنين، وذلك أمام مجلس مدينة بلبيس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز بلبيس، توزيع كميات الأرز على المواطنين، وذلك تحت اشراف رئيس المركز وإدارة تموين بلبيس.

توفير كميات كبيرة من الأرز وطرحها بأسعار مخفضة

وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم، وتوفير كميات كبيرة من الأرز وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق، لسد احتياجاتهم اليومية من تلك السلعه الغذائية المهمة.