طقس محافظات القناة غدا.. غيوم وأمطار متوسطة بنسبة 50%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في محافظات القناة «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد»، حيث تشهد سقوط أمطار وغيوم وبرودة في الجو خلال ساعات الليل.

سقوط أمطار بنسبة 50%

وكشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد، سقوط أمطار متوسطة وخفيفة بنسبة حدوث 50%، مع انتشار الغيوم المنخفضة المحملة بالأمطار.

انخفاض درجات الحرارة

كما يسود طقس معتدل على مدن القناة خلال النهار، مائل للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع انخفاض الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية و20 للصغرى.

حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

بينما تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.