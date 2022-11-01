ليلة مصرية عراقية في مهرجان الموسيقى العربية

اقتربت أيام وليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحادية والثلاثين من الانتهاء، حيث إن الليلة الثالثة عشرة من المهرجان ستقام فقط فى القاهرة.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل تلك الليلة..

- تحيى الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي حفلا في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح النافورة.

ريهام عبدالحكيم نجمة الليلة الثالثة عشر من المهرجان

- قبل فقرة الفنانة ريهام عبد الحكيم سيكون هناك فاصل غنائي للنجم العراقي همام إبراهيم وفرح الموجي على نفس المسرح .

- فى السابعة مساء على المسرح الخارجى تقدم فرقة أنغام الشرق بقيادة المايسترو إبراهيم فاروق باقة من مؤلفات الموروث الغنائى العربي.

مهرجان الموسيقى العربية انطلق في العشرين من الشهر الماضي

كان مهرجان الموسيقى العربية قد انطلق يوم الخميس قبل الماضي ويشارك فى المهرجان هذا العام عدد كبير من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.

كانت ليلة أمس قد شهدت حفلا غنائيا كبيرا للفنان اللبناني ملحم زين والفنانة المغربية جنات حيث قدم كل منهم مجموعة كبيرة من أهم وأشهر أغنياتهم.