نشأت الديهي: الاحتياطات المالية العربية هي الأكبر في العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر مهتمة بالملف الليبي، لأن لديها حدود مشتركة مع طرابلس، تقدر بـ1200 كيلو، ومن الصعب أن يكون لدينا حدود بهذا الحجم مع دولة بلا حكومة حقيقية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الفترة المقبلة، والبعد عن الطائفية والمحاصصة، موضحًا أن الدول العربية، تمتلك احتياطات مالية ضخمة هي الأكثر في العالم، لدينا سوق تجاري يقدر بنصف مليار مواطن، خلاف مساحات من الأراضي الخصبة الشاسعة.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام أرسل رسالة للقمة العربية، متحدثًا بضرورة التعاون في مواجهة التحديات، وعن استعداد موسكو لتوطيد العلاقات مع الجامعة العربية، لتوكيد الأمن على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح نشأت الديهي، أن الرئيس الجزائري استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة بالغة، وهذا دليل على اهتمام الجزائر بحضور الرئيس للقمة العربية، كما يؤكد على حسن العلاقات، والفهم المشترك للتحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس في القمة العربية، زاد القمة أهمية على أهميتها وفقًا لتعبيره.