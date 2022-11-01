الأرصاد: سقوط أمطار غدا على بعض المناطق.. والتقلبات الجوية متسارعة جدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت تقلبات جوية على بعض المحافظات، وشهدت مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ أمطارا كانت متوسطة الشدة ورعدية في بعض المناطق، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى شهدت أمطارا خفيفة ورعدية في بعض المناطق وبخاصة الشرق.

الأمطار مستمرة غدا

وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc أن الأمطار مستمرة غدًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وستكون خفيفة إلى متوسطة، لكن جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى ستشهد استمرار سقوط أمطار خفيفة غدا الأبعاء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس بصفة عامة مستقر والأمطار لا قلق منها أو تجمعات مياه بشكل كبير، والطقس يميل إلى الحرارة نهارا، لكن أثناء الليل والصباح الباكر يكون لدينا انخفاض في الحرارة ونشعر بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وينصح بارتداء جاكت خفيف في هذه الفترة.

وأكدت أن البلاد الآن في فصل الخريف، ومن الطبيعي أن نشهد تقلبات، لكن هذا العام تتم كل أسبوع مرة أو مرتين، إذ إن التقلبات تحدث بوتيرة متسارعة جدًا، نتيجة للتغيرات المناخية التي يعاني العالم منها كله.