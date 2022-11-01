خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ3 محافظات غدا.. صيانة دورية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن قطع التيار عن عدة محافظات غدا، بسبب أعمال الصيانة الدورية، وذلك في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

قطع الكهرباء عن جنوب الدقهلية

وأعلنت كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي شمال الدقهلية، بمدن الستاموني وقرى شربين والمنزلة والجمالية وذلك بقرى الشوامي والكردود وحامد داود وبرهام سلامة وأبوهلالي وأبو حفرة والملاحة والمقبولة ودنجواي وشباس والعامرة والفروسات والحوايطة والعروبة الجديدة وليسا الجمالية، وذلك للصيانة من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كما سيتم فصل التيار عن كوم النور والسنبلاوين وطلخا بقرى دميرة، وكفر الروك والشعالة وطهواي وسنفا وبرق العرب، بقطاع المنصورة.

فصل التيار الكهربائي بدمياط

بينما كشفت محافظة دمياط عن قطع التيار الكهربائي عن مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء، وذلك بمنطقة مدرسة الشهيد رضوان ومنطقة مدرسة الشهيد شادي والسوق وتفريعة المأمورية وتفريعة العرب وقرية المطار والهواشم والضباعية والشباروة، وذلك للصيانة الدورية، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

انقطاع الكهرباء عن كفر الشيخ

بينما أفادت محافظة كفر الشيخ عن انقطاع الكهرباء عن قرى جنوب سالم ومدينة سيدي سالم ومدينة الحامول وفوة بقرى سنديون وتوابعها، والكفر الشرقي وتوابعه، وأبو حجازي وسعد أبودسوقي ومحطة رفع قونة بالبكاتوش وميت الديبة وتوابعها، وذلك للصيانة الدورية، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.