كثافات مرورية في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة

عززت الإدارة العامة للمرور، من تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتزامن مع ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات والموظفين إلى أعمالهم.

وشهدت الطرق الرئيسية حالة من الزحام المروري، وسط تواجد أمني مكثف من رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السيارات وتيسير حركة المرور، ورفع أي معوقات أمام المواطنين في الطرق.

انتظام في الحركة المرورية

وشهد الطريق الدائري بمنطقة السلام، والطريق من المنيب وحتى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي القادم من المعادى إلى الجيزة، والنفق القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي انتظاما في حركة المرور، انتظامًا في الحركة المرورية.

كثافات مرورية

كما شهد الطريق الدائري المريوطية المتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة، وطريق الفيوم الصحراوي، كثافات مرورية متحركة، فضلًا عن ازدحام مروري في حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية، ونزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء.

وتهيب الإدارة العامة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد التي وضعتها حفاظًا على سلامتهم المواطنين، وتمثلت في النقاط التالية:

- ضرورة ربط حزام الأمان وارتداء الخوذة.

- مراقبة الطريق وتجنب السرعة العالية.

- عدم الانشغال بغير الطريق.