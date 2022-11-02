حبس المتهمين بقتل نجار بسبب خلافات مالية في دمياط

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين في دمياط، لاتهامهما بإطلاق عيار ناري صوب نجار، ما أدى إلى مصرعه.

وكان رجال الشرطة قد ألقوا القبض على المتهمين عقب الواقعة، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن سبب إقدام المتهمين على ارتكاب الجريمة، خلافات مالية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها محافظة دمياط، فكانت بدايتها ورود إشارة إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، من إحدى المستشفيات بوصول نجار من محافظة الدقهلية، مُصابا بعيار ناري بالصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات وبسؤال شقيقه اتهم عاطل من محافظة الدقهلية بإطلاق عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته تجاه شقيقه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وأرجع السبب إلى وجود خلافات مالية.

خلافات مالية

وعقب تكثيف الجهود، ضبط رجال الشرطة، المتهمين مرتكبي الواقعة، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة.

وكشفت تحريات رجال الشرطة في الواقعة، واعترافات المتهمين، أن سبب ارتكابهما الجريمة خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه، وأنهما اتفقا فيما بينهما على استدراج الضحية الى قطعة أرض زراعية، ليهدده أحدهما مستخدمًا سلاح ناري، لكن المجني عليه حاول الهروب، فأطلق المتهم عيار ناري صوبه أودى بحياته.