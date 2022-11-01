أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات في الدقهلية اليوم.. الفول البلدي بـ26 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، اليوم ـ الثلاثاء، قائمة بأسعار الخضر والفاكهة والبقوليات والقمح واللحوم والدواجن والأسماك داخل أسواق المحافظة الرئيسية، وحسب الأسعار الواردة من سوق الجملة ليوم الثلاثاء 1/11/2022 إذ يتم يوميًا مراجعتها من لجان المتابعة والشؤون الاقتصادية والتجارية بغرفة الدقهلية واعتمادها من الدكتور ناصر رمضان أمين عام الغرفة.

وأكدت الغرفة التجارية بالدقهلية، في بيان صحفي، حرصها على إطلاع المواطنين على كافة أسعار السلع والمنتجات والخضروات والفاكهة والبقوليات وكل ما يلزم البيت المصري لسد الاحتياجات اليومية، مؤكداً على متابعة ورصد كافة الأسعار بدقة حفاظًا على التاجر والمستهلك، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي: -

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية

الطماطم يتراوح سعر الكيلو بين 7-8 جنيهات.

البطاطس 12 – 15 جنيها.

فلفل 8 جنيهات.

فلفل ألوان 18 جنيهًا.

خيار صوب 8 – 10 جنيهات.

جزر 10 جنيهات.

كرنب حسب الحجم 15-20 جنيها،.

كوسة 8-10 جنيهات.

ليمون 10 – 12 جنيها.

بصل أحمر 5 جنيهات.

بامية 20 – 25 جنيها.

قلقاس 8-10 جنيهات.

باذنجان رومي 8 جنيهات.

شطة 10 جنيهات.

شطة حمراء 3.5-5 جنيهات.

بنجر 15 - 20 جنيها.

بطاطا 2.5-3.5 جنيه.

فاصوليا خضراء 10-13 جنيها.

ثوم 4-5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الدقهلية

تفاح أخضر وأصفر20 يتراوح سعر الكيلو من 20 إلى 25 جنيها.

تفاح أمريكاني أحمر من 25 – 30 جنيها.

جوافة 8 جنيهات.

موز 15 جنيها.

برتقال 8-10 جنيهات.

بلح أسمر وأصفر 12 جنيها.

رمان 6.50 جنيه.

عنب 10 – 12 جنيها.

كاكا 15 جنيها.

مانجو زبدية 15 جنيها.

تفاح جولدن 12-21 جنيها.

تفاح سوري أحمر 19-23 جنيها.

تفاح سوري أبيض 18-22 جنيها.

موز بلدى 11-12.5 جنيه.

أناناس 8-12 مستورد 10-14 جنيهًا.

عنب 4-5 جنيهات.

عنب كريمسون 8-13 جنيها.

كيوي 35- 55 جنيهًا.

رمان سكري 3-7.5 جنيه.

كمثرى 10-18 جنيهًا.

بلح أصفر 5-7 جنيهات، والرطب 8-10 جنيهات، والبارحي 18-25 جنيها.

مانجو كيت 12- 15 جنيهًا.

برتقال 3.5-5.5 جنيه.

أسعار البقوليات في أسواق الدقهلية

العدس بأنواعه يتراوح سعر الكيلو من 34 إلي 40 جنيها.

الفول البلدي 26 جنيهًا.

الفول المستورد 20 جنيها.

الفول المجروش 22 جنيها.

اللوبيا 30 جنيها.

الفاصوليا الجافة 30 جنيها.

الحلبة البلدي 30-35 جنيها.

الترمس السكرى 25 جنيها.

الترمس البلدي 20 جنيها.

الأرز السائب 17-18 جنيها.

أرز معبأ 19 جنيها.

الأرز البسمتي 55-60 جنيها.

حمص الشام 38 جنيها.

الملوخية المجففة 55 جنيها.

ذرة فيشار الضحى 28 جنيها.

برغل مستورد 25 جنيها.