إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الواحات»

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الواحات»، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواحات لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل حادث الواحات

ورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم شرطة الواحات، بورود بلاغ من غرفة عمليات الإسعاف بوجود حادث أسفر عن مصابين بطريق «القاهرة - الواحات» بالكيلو 35 اتجاه القاهرة.

3 مصابين في حادث تصادم سيارتين

وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث برئاسة العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر، ومن خلال الفحص تبين وقوع حادث بين سيارتين، الأولى أصيب بها شخصين، والثانية قيادة مهندس ميكانيكا 39 عاما، أصيب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواحات.