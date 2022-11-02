عروض فلامنكو إسباني وورش عمل لفرقة «تشوني» بالقاهرة والإسكندرية

تقدم فرقة تشوني للفلامنكو، عروضًا فنية، بالتعاون بين سفارة إسبانيا بالقاهرة ومتحف المنيل وأوبرا سيد درويش في محافظة الإسكندرية.

وذكرت السفارة الإسبانية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن العروض تبدأ من قصر ومتحف المنيل يوم 4 نوفمبر الجاري، ثم على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية يوم 7 من نفس الشهر.

ورشة على مسرح سيد درويش لتعليم الفنون الإسبانية

وأشار البيان، إلى أنَّ خلال فترة تواجد الفرقة الإسبانية في القاهرة، ستقدم ورشتي عمل فلامنكو الأولى بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والثانية بـ مسرح سيد درويش بالإسكندرية، تستهدف محترفي الرقص من الشباب المهتمين بهذا الفن الإسباني، والذي أدرجته اليونسكو ضمن قوائمها لتراث الإنسانية الثقافي غير مادي منذ عام 2010.

تقديم عرض «لم الشمل».. حائز على جائزة أفضل تأليف موسيقي

وتعد فرقة «تشوني» من الأكثر تميزًا في صدارة مشهد الفلامنكو الإسباني الحالي، وتقدم عرض «لم الشمل» في مصر، الحائز على جائزة «لوركا» للمسرح الأندلسي لأفضل تأليف موسيقي 2014، ويحمل الاستعراض قيم ذاتية، كما يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويرافق الفرقة الإسبانية في زيارتها لمصر نخبة من الفنانين المتميزين، وهم الراقص ومصمم الرقصات الكبير فيكتور برابو، والمطرب الرائع ديفيد باستيداس وعازف الجيتار الإسباني المتميز خوانما توريس.