تحرير 7 محاضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات في القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز والمولات والمحال التُجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

عدم التلاعُب بالأسعار أو إحتكار السلع

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها محافظ القليوبية اليوم الجمعة لمتابعة استقرار أسعار السلع الغذائية، وعدم التلاعُب بالأسعار أو احتكار السلع حيث جرى المرور على عدد من المحال والمولات التجارية والمخابز السياحية بمدينة بنها بمناطق مختلفة لتأكُد من الالتزام بأسعار السلع الغذائية وتوافرها.

مصادرة سلع غير صالحة للاستهلاك في القليوبية

وتفقد محافظ القليوبية أقسام المحال واطمأن على أسعار السلع مثل «الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والأجبان»، والتأكُد من صلاحية المنتجتات، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومحضر لمحل تجاري بيع مخالف للتسعيرة المقررة، ومحضر عدم مطابقة للمواصفات الفنية لمخبز سياحي يستفيد من الدعم من قبل التموين، كما تم مصادرة و5 قوارير مياه معدنية منتهية الصلاحية.

الإلتزام بالتسعيرة المقررة وعدم الاحتكار في القليوبية

وشدد محافظ القليوبية على أصحاب المحال والمولات التجارية بعدم زيادة الأسعار والالتزام بالتسعيرة المقررة وعدم احتكارهم لأي سلعة لعدم وقوعهم تحت المُسائلة القانونية، بالإضافة ضرورة الإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة وكافة بياناتها بشكل واضح للمواطنين.

كما التقى محافظ القليوبية بالمواطنين أثناء تواجدهم لشراء احتياجاتهم واستمع لآرائهم عن الأسعار وعدم زيادتها وتوافرها، مبدين رضاهم عن توافر جميع السلع الأساسية، مُطالبهم بضرورة مشاركتهم في الإبلاغ عن زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية أعلنت عن أرقام لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يخص زيادة في الأسعار أو نقص في السلع وهي 0133212447 و 0133212466 أو عبر رسائل «واتس آب»، على الرقم 01119992624.