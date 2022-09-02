أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية تدشين معارض «أهلاً مدارس» في مدينتي بنها وشبرا الخيمة، بتخفيضات تصل إلى 25% في أسعار الأدوات المكتبية بمعارض أهلاً مدارس بالقليوبية، حيث تقرر فتح معرض مدينة بنها للجمهور بشكل تجريي حتى الإعلان عن الافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة، بحضور محاظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية.

أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلاً مدراس بمحافظة القليوبية

«الوطن» تستعرض أسعار الأدوات المكتبية بمعارض «أهلاً مدارس» في محافظة القليوبية، والتخفيضات الكبرى على مستلزمات المدارس تخفيفًا على المواطنين، في إطار برامج الحماية الاجتماعية لأبناء القليوبية.

تخفيضات أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلاً مدارس

وكشفت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، في بيان له، أن أسعار الأدوات المكتبية والمدرسية بمعارض أهلاً مدارس بالقليوبية في بنها وشبرا تصل التخفيضات فيها إلى 25% لكافة المستلزمات، من زي مدرسي وكشاكيل وأدوات مكتبية وشنط مدرسية.

أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلاً مدارس بالقليوبية

وأشارت الغرفة إلى أن أسعار الأدوات المكتبية والمدرسية في معارض أهلاً مدارس ببنها وشبرا الخيمة جاءت كالتالي:

- الشنط المدرسية: تبدأ من 60 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، بخامات جيدة وموديلات متنوعة، وتبدأ أسعار الشنط للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 150 جنيهًا، و175 جنيهًا لشنط التابلت واللاب توب.

- الزي المدرسي: تتوافر ألوان الزي المدرسي الخاصة بالإعدادي والثانوي والابتدائي، وتبدأ أسعار الزي المدرسي من 80 جنيهًا للتي شيرت حتى 100 جنيه، والبنطلون من 70 إلى 100 جنيه، والطقم الكامل يصل لـ150 جنيهًا.

- الكشاكيل والكراسات: تبدأ أسعار الكشاكيل الكبيرة «البوك نوت» من 11 إلى 20 جنيهًا، والكشكول 5 جنيهات، و«الباكت» 10 كشاكيل 50 جنيهًا.

- الأقلام: تترواح أسعار الأقلام بين جنيه و2.50 جنيه، و«الدستة 12 قلم» بـ10 جنيهات جملة، بالإضافة لأنواع أخرى تصل لـ35 جنيهًا لـ«دستة 12 قلم».

- الألوان: تبدأ أسعار الألوان الخشب من 5 إلى 15 جنيهًا، وتتوفر أنواع أخرى من الألوان بأسعار تصل إلى 20 جنيهًا للعلبة «12 لون».

- المقلمة: تبدأ من 10 جنيهات حتى 20 جنيهًا حسب الخامة، وطقم «اللنش بوكس» والزمزمية يبدأ من 10 جنيهات.

- الأحذية و«الكوتشي»: تبدأ الأسعار من 65 جنيهًا وحتى 100 جنيه.