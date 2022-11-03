تفاصيل حبس المتهمين بقتل نجار دمياط: «دراجة نارية ورصاصة في الزراعات»

«كان له 5 آلاف جنيه وطلبت منه مهلة شهر رفض وشتمني عشان كده ضربته بالنار»، بهذه الكلمات اعترف المتهم الرئيسي بقتل نجار في دمياط أمام جهات التحقيق بتفاصيل الواقعة، إذ قرر استدراج المجني عليه في منطقة زراعية بكفر سعد بدمياط، وأطلق عليه عيارا ناريا استقر في صدره فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات في الحال.

رصاصة قاتلة في صدر نجار دمياط

وأضاف المتهم الرئيسي، أنه كان بصحبة صديق له وقت تنفيذ الجريمة وكانت مهمة صديقه هي قيادة دراجة نارية، وعندما صوب سلاحه الناري ناحية المجني عليه وتأكد من إصابته بشكل دقيق في الصدر فرا هاربين بالدراجة النارية، وبعد يومين من الحادث فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه، وعندما دخل مركز شرطة كفر سعد وجد صديقه مقبوضًا عليه وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري.

التحريات

وبسؤال شقيق المجني عليه، اتهم عاطلين بإطلاق عيار ناري تجاه شقيقه، فأحدث إصابته ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، لخلافات مالية بينهما 5 آلاف جنيه، وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابين لأحدهما معلومات جنائية، بسبب وجود خلافات مالية مع المجني عليه، فاتفق المتهمون على استدراجه إلى قطعة أراض زراعية في دائرة مركز شرطة كفر سعد، وهدده أحدهما بسلاح ناري طبنجة، كانت بحوزته إلا أنه حاول الهرب فأطلق عليه عيار ناري فأحدث إصابته التي تسببت في وفاته.

محامي يوضح عقوبة المتهمين بقتل نجار دمياط عمدًا

يقول المحامي حازم محمد، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام شنقًا وفق قانون العقوبات المصري، وبحسب تحقيقات النيابة أن المتهمين خططا للجريمة وبالتالي ثبت من التحقيقات اتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بغرض الانتقام من المجني عليه الذي طلب من أحدهما رد مبلغ مالي كان المتهم أخذه منه لحين رده.