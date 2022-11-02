تفاصيل إحباط الأمن الروسي محاولة هجوم أوكراني بمنشأة للطاقة في القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنَّه أحبط عملية تخريب، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014.

روسيا: العثور على مواد متفجرة بحوزة المتسللين

من جهته، قال الأمن الفيدرالي الروسي إنَّه تمّ إحباط محاولة تسلل وهجوم من جانب أوكرانيا على أحد مواقع توليد الطاقة الكهربائية في شبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أنَّه عثر بحوزة المتسللين على مواد متفجرة، على حد قوله.

وجاء في تقرير جهاز الأمن الروسي: «تمّ إحباط التخريب الذي خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم»، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف التقرير الروسي: «اعتقل مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جندته إدارة أمن الدولة، وتمت مصادرة 3 عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم»، حسبما ذكر موقع «سبوتنيك» الإخباري الروسي.

أكثر من 5 آلاف مواطن دون كهرباء سيعيشون بدون كهرباء حال حدوث التفجير

وأكّد التقرير الروسي أنَّه وفقًا لخبراء الطاقة في شبه جزيرة القرم، في حالة حدوث أضرار، سيترك أكثر من 5 آلاف مواطن بدون كهرباء، بما في ذلك عناصر البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا.

فيما قالت السلطات الروسية إنَّها بدأت التحقيق في القضية بموجب مادتي «التحضير للتخريب» و«التداول غير المشروع للمتفجرات» من القانون الجنائي الروسي، مشيرة إلى أنَّه يتمّ التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.