حظك اليوم برج الأسد الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يغلب على مواليد برج الأسد الأناقة والمظهر والجاذبية، فهم يهتمون بشراء الملابس الجميلة التي تعتبر مرتفعة السعر، كما يحرصون على المظهر اللافت أمام الجميع، ويحبون الفكاهة والمرح وخفة الظل، وكذلك الأشخاص من حولهم داخل الحياة الاجتماعية أو المهنية.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك اليوم مولود الاسد، وبشكل خاص داخل منزل المدخرات، وهذا سوف يساعدك على دراسة كل شؤونك المهنية والمالية بشكل كبير، كما يساعدك على وضع الخطط للكثير من مشروعاتك المستقبلية المؤجلة منذ فترة طولية، والتي ستساعدك على تنمية مدخراتك، كما يساعدك وجود القمر اليوم لأن تكون فعالا ومؤثرا مع المحطين بك على الصعيد المهني، وتتخذ مواقف مؤثرة، ويمنحك أيضا حضورا وثقة بالنفس، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس في محور برجك اليوم، يجعلك تتمتع بجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب ممن تحب، كما يساعدك على فرض إرادتك ورغباتك على شريك حياتك أو من تحب، وذلك بكل ذكاء، وفق توقعات حظك اليوم.