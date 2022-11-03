رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

حظك اليوم برج الجدي الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:03 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتعامل مولود برج الجدي مع الأمور بعقلانية شديدة، وهو شخص يفكر كثيرا ولا يهدأ له بال حتى يحل المشكلات كافة التي تواجهه، ويتغلب على العراقيل التي تقع في طريقه، ويستمر في ذلك كثيرا ولا يفقد صبره وحماسه، لكنه لا يحب أن يعيش حياته في صراع، فهو يحب أن يمتلك الحد الأدنى من الرفاهية والحياة التي تجلب له السعادة والاستقرار، ويحب أن يعيش حياة مستقرة ماديا وينجح في تدبير أموره المادية جيدا وبأقل الإمكانيات، فهو لا يتطلع إلى الحصول على أكبر قدر من الأموال، ويكون راضٍ بحياته.

وفيما يلي، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى تواجد القمر في منزل العلاقات اليوم بالنسبة لمواليد برج الجدي، ما يمنحهم توافقا مع الجميع وينجحون اليوم في توسيع دائرة معارفهم، واليوم مناسب للانطلاق.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تجد نفسك مملوئا اليوم بالحماس واليقظة، كما يكون الوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء في العمل، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-11-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا
بقلم رحاب عبد الراضى