حظك اليوم برج الحوت الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الحوت إلى العقلانية في اختياره عند الارتباط والزواج، ويميل للمرأة القوية التي تقدر على تحمل المصاعب وتحديات الحياة، والتي تساعده في الحفاظ على توازنه، ويعطيها حب واهتمام كبير ويلقى استقراره وسعادته معها، ومن عيوبه التركيز في التفاصيل الصغيرة التي تقوده إلى المشكلات في بعض الأحيان، وهو شخص رومانسي كثيرا وحالم ويحرص على تقديم الدعم والمساندة لمحبوبته وشريكة حياته، وهي تجد راحتها معه فهو رجل مثالي للارتباط، وتشعر بالأمان العاطفي معه.

وفيما يلي، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بروح مبادرة، وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك.