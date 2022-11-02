حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يقدر مولود برج الثور على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه في مجال عمله أو أسرته، وهو شخصية موثوقة، يمكن أن تعتمد عليه في إدارة الأمور وإنجاز العديد من المصالح.

ويتميز بأنه شخص مخلص كثيرا، ومستقر نفسيا، وهذا ينعكس على تعاملاته مع الآخرين، ومن نقاط ضعفه أنه شخصية عنيدة، وغيورة، ويعرف عنه الكسل في معظم الأوقات، كسالى.

ومن عيوبه أنه يواجه صعوبة في التركيز، ما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس لك اليوم، وقد تتعرض لمضايقات في مجال عملك وضائقة مادية أيضا، وعليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وأن تتعامل بهدوء حتى لا تصاب بالتوتر والضغط، وانتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس وعطارد بمواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك الانتباه، كما يجب أن تحسن التصرف أمام المضايقات التي تتعرض لها من قبل المحيطين بك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.