«السكة الحديد» تعلن تشغيل أول قطار تالجو إسباني في نوفمبر المقبل

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، الانتهاء من التشغيل التجريبي لأول قطار تالجو الإسباني، مشيرًا إلى أنه سيجري تشغيله رسميًا مطلع نوفمبر المقبل أمام الركاب برحلة واحدة يوميًا (ذهاب وعودة)، على خط (القاهرة - الإسكندرية) والعكس، موضحًا أن مثل هذه القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر قطار تالجو الإسباني ستكون في المتناول، إذ إنّ سعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل نظيرتها في الأتوبيس المكيف، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة قد تقل عن تذكرة الميكروباص، موضحًا أن القطار سيتحرك من محطة القاهرة وصولًا إلى محطة مصر بالإسكندرية ويتوقف في المحطات الرئيسية فقط على الخط، في رحلة تستغرق ساعتين وربع.

خدمات أوروبية للركاب

وقال المصدر، إنّ هيئة السكة الحديد، أعدت أول قطار تالجو إسباني، استعدادًا لتشغيله رسميًا أمام الركاب، لافتا إلى أن القطار سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، موضحًا أن دفعات القطارات الإسبانية الجديدة ستصل إلى القاهرة تباعًا، إذ من المفترض أن يصل ما يقرب من 6 قطارات بخلاف القطار الذى جرى استلامه منذ ما يقرب من 6 أشهر.

الدرجة الأولى تحتوي على شاشة وتكييف

وأوضح المصدر، أن الدرجة الأولى في قطار تالجو الإسباني، تحتوي على شاشة وتكييف وحمامات فاخرة وبوفية وكراسي مرفقة بشاشة تلفزيون خاصة لكل راكب، بينما الدرجة الثانية ستضم شاشات مجمعة وتكييف، كما أن هذه القطارات تقدم رفاهية غير عادية وأمانًا للركاب المسافرين، منوهًا أن هناك تعليمات مشددة على جميع العاملين بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب.