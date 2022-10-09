مصرع سائق في حادث انقلاب «تروسيكل» في مجرى مائي بالفيوم

لقي سائق مصرعه، مساء اليوم الأحد، حيث انقلب به «تروسيكل» كان يقوده خلال عودته من عمله، في مجرى مائي على طريق منشأة الجمال بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يده، وفقد سيطرته عليه، فانقلب به في مصرف زراعي، ولم يتمكن من الخروج فمات أسفل التروسيكل داخل المياه.

وهرع المارة لإنقاذ السائق، واستخراجه من المياه، إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما سقط التروسيكل فوقه، فأبلغوا الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل، في مجرى مائي على طريق قرية منشأة الجمال، ووجود متوفي.

وفاة سائق التروسيكل

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان حادث انقلاب تروسيكل، وتبينّ مصرع قائد التروسيكل، إثر سقوطه داخل مياه مصرف زراعي وانقلاب الدراجة النارية فوقه، وجرى انتشال جثته.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن فور الانتهاء من توقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تحرير محضر بالحادث

جرى انتشال التروسيكل من المجرى المائي، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.