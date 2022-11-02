«القومي للبحوث» يعلن أسماء الفائزين بجوائز التقدير والتفوق والتشجيع العلمي

عقد مجلس الجوائز بالمركز القومي للبحوث، اجتماعه يوم الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور حسين درويش مصطفى، القائم بأعمال رئيس المركز، رئيس المجلس، استعرض فيه النتائج النهائية لجوائز المركز القومي للبحوث لعام 2021، ووافق المجلس على منح عددا من الجوائز لأعضاء هيئة البحوث.

وترصد «الوطن» أسماء الفائزين بجوائز المركز القومي للبحوث، حسب بيانه الرسمي.

أولا: جوائز التقدير العلمي

فاز بها كلا من:

- الدكتور سمير كامل الزياتي، أستاذ باحث بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية في مجال العلوم الأساسية.

- حسام الدين زكريا محمد، أستاذ باحث بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الأساسية.

- الدكتورة كريمة غنيمي محمد، أستاذ باحث بمعهد البحوث البيطرية في مجال العلوم الطبية.

- الدكتور أحمد صبرى صالح الدين إبراهيم، أستاذ باحث متفرغ بمعهد البحوث البيطرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الطبية.

- الدكتورة وفاء محمد عبدالرحيم حسن، أستاذ باحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية.

- الدكتور كامل محمد محمود الخطيب، أستاذ باحث بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة في مجال العلوم الهندسية.

ثانيا: جوائز التفوق العلمي

فاز بها كلا من:

- الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب، أستاذ باحث بقسم مواد التعبئة والتغليف بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية في مجال العلوم الأساسية.

- الدكتور محمد السيد عبدالعزيز، أستاذ باحث بقسم كيمياء الكائنات الدقيقة بمعهد بحوث التقنيات الحيوية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الأساسية.

- الدكتورة حنان فاروق علي، أستاذ باحث بقسم الكيمياء العالجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الطبية.

- الدكتور خالد على خالد أحمد، أستاذ باحث بقسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم الزراعية.

ثالثا: جوائز التشجيع العلمي

فاز بها كلا من:

1- الدكتور طارق سعد شعبان عايشة، أستاذ باحث باحث مساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج في مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها.

- الدكتور أحمد علاء الدين على قاسم، أستاذ باحث مساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية في مجال العلوم الصيدلية

- الدكتور أيمن محمد محمود مصطفى، الباحث بقسم الطيف بمعهد البحوث الفيزيقية في مجال العلوم الفيزيقية.

- الدكتورة هدى سمير السيد عبدالعال، أستاذ باحث مساعد بقسم الألبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية في مجال العلوم الزراعية.