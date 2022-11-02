الأرصاد توضح توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة: أمطار خفيفة ورياح

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد، في بيان للهيئة، عن توقعات حالة الطقس وبيان درجات الحرارة خلال الأيام الـ 3 المقبلة بداية من غد الخميس 3 نوفمبر حتى السبت 5 من نفس الشهر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

ومن المتوقع، وفق خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الأيام المقبلة، مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ومن الظواهر الجوية غدا الخميس، حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة، كما نشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 30% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن طقس الجمعة والسبت، سيكون هناك شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 3 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 4 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 5 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.