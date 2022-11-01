توقعات طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الـ 3 المقبلة بداية من غد الأربعاء 2 نوفمبر حتى الجمعة 4 من نفس الشهر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وتوقع خبراء الأرصاد حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة مقبلة ليكون مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوبي سيناء والصعيد.

بينما خلال ساعات الليل يكون لطيفًا أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره على كل مدن الجمهورية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال البلاد، بينما تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

فيما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 2 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

درجات الحرارة الخميس 3 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

درجات الحرارة الجمعة 4 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.