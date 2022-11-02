هل ينجح الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم؟.. خبير اقتصاد يوضح

تترقب الأسواق العالمية، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وسط توقعات، برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، وقد يقلل من حجم زياداته في أسعار الفائدة بدء من ديسمبر المقبل.

ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم

قالت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي ارتفاع أسعار السلع الأساسية وظهور أزمة في الغذاء والطاقة جراء حزمة العقوبات التي فرضتها أمريكا علي روسيا، ما أدى إلى تفاقم أزمة سلاسل الإمداد وبالتالي تعرضت دول العالم لموجة من الغلاء أعقبها ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم.

التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى معدلات منذ 5 عقود، لذلك لجأ الفيدرالي الأمريكي إلى اتباع سياسة نقدية متشددة من خلال الإعلان عن رفع أسعار الفائدة 6 مرات بوتيرة تصل إلى 75 نقطة أساس، ورفع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة، ما أدى إلي تأثر الأصول الاستثمارية الأخرى بل أثر على جودة القروض التي يمنحها الفيدرالي الأمريكي لمواطنيه لاستكمال دورة الإنتاج والتشغيل مما يتسبب في دخول الاقتصاد المنتج في مرحلة تقلص للنشاط الإنتاجي والاستثماري.

السيطرة على التضخم

تتوقع «رمسيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لكن بوتيرة أقل حدة، وقد يستمر في ذلك حتى نهاية العام، ثم يتوقف عن هذا الرفع ويلجأ إلي أساليب أخرى لوقف ارتفاع معدلات التضخم وهذا من خلال استخدام سلسلة من المحفزات لدعم الاقتصاد وعودته لمعدلات النمو بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي بل العالمي وتحمل مواطني دول العالم تبعاته.

وتستعد الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس على التوالي، ويتوقع المستثمرون أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس.