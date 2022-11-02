الدولار يتراجع عالميا قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.. ويباع بـ24.25 جنيه

تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 111.5 اليوم الأربعاء، ويكافح من أجل اكتساب قوة جذب، إذ ظل المستثمرون على الهامش قبل قرار السياسة الفيدرالية المرتقب اليوم.

من المتوقع أنَّ يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى اليوم الأربعاء، وستركز الأسواق على توجيهاته المستقبلية وسط التكهنات الأخيرة بأنه قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة اعتباراً من ديسمبر المقبل.

توقعات بمواصلة رفع الفائدة

في الوقت نفسه، أشارت بيانات التصنيع والوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تثبط الزخم التضخمي حتى الآن، مما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه للبقاء عدوانيًا عبر مواصلة رفع سعر الفائدة.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 112.15 بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) على أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 116.44 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم في مصر

محلياً، حافظ الدولار على استقراره عند 24.25 جنيه سعراً للبيع اليوم الأربعاء في أغلب بنوك القطاع الخاص، وظل السعر عند 24.24 جنيه في البنك المركزي المصري، و24.20 في بنك قطر الوطني، وجاءت بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي والبركة الأقل سعراً بـ24.10 جنيه.