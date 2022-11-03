تفاصيل جريمة شقة مصر القديمة.. خطة 3 متهمين للنصب على مهندس

يوميا ولمدة شهرين تقريبا، ظلّ 3 متهمين يضعون أحد الأشخاص نصب أعينهم، يرصدون تحركاته لسرقته بعد أن نمى إلى علمهم ثراءه الفاحش، فقرروا الانقضاض عليه سالبين إياه ما يمتلك دون ترك أثر واحد لجريمتهم.

تهديد بالقتل في حالة الاستغاثة

طرقات متتالية على باب المجني عليه الذي يقطن بمفرده في إحدى الشقق بمنطقة مصر القديمة، معلنين أنّهم من حرّاس العقار، وحجتهم طلب مبلغ مالي لسداد فاتورة الكهرباء واشتراك الأسانسير، وبعد فتح المجني عليه باب شقته، أشهر المتهمون الثلاثة أسلحتهم في وجهه، مطالبين إياه بالدخول، وهددوه بالنيل منهم حال استغاثته.

عقاقير مخدرة لسرقة المجني عليه

بدأ المتهمون الثلاثة تكبيل المجني عليه بعد أن أعطوه بعض من العقاقير التي جعلته شبه فاقدا للوعي، واضعين شريطا لاصقا على فمه بعد أن طلبوا الرقم السري الخاص بالفيزا كارت المملوكة له واستولوا على مبالغ مالية قدرها 63 ألف جنيه وبعض المقتنيات، واقتسموها فيما بينهما.

وفي اليوم التالي ذهب والد المجني عليه إلى شقة نجله للاطمئنان عليه خوفا من أن يكون قد مسه سوء، بعد أن ظل يتصل عليه هاتفيا دون رد، ما جعله يذهب مسرعا لاستطلاع أمره، فوجده في حالة يرثي لها وشبه فاقد للوعي ومكبّل بالحبال، فاتصل على الفور بالإسعاف التي حضرت لنقله، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق.

المشدد 10 سنوات

وبعد أن انتهت النيابة العامة من معاينة الشقة وفحص كاميرات المراقبة تمكنت من الوصول إلى أنّ مرتكب الواقعة 3 أشخاص، وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم للواقعة بهدف الحصول على مبالغ مالية لمرورهم بضائقة مالية، وبدورها أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.