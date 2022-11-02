برنامج «فرصة» يسلم 5 مشروعات إنتاجية للمستفيدات بمحافظة الغربية

قال برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى التعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية لتسليم 5 مشروعات كوحدة إنتاجية لمشروع الكليم اليدوي.

توفير مكان لـ 5 أنوال خشبية في إطار التسهيل على المستفيدات

وأوضح البرنامج أن الجمعية حرصت على تشجيع مستفيدي «تكافل وكرامة»، ممن ليس لديهم إمكانية العمل في المنزل بسبب ضيق المساحة، مشيرًا إلى أن الجمعية وفرت مكان لنحو 5 أنوال خشبية في إطار التسهيل على المستفيدات.

وأشار إلى أنه يتم العمل لقياس قدرة المتطوعين من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية تؤثر في المجتمع من خلال فريق «داعم»، لافتا إلى أنه جرى البدء في عمل مبادرات لحل عدد من المشكلات بالمجتمع.

تطوير قدرات الأفراد المستفيدين

وتابعت الوزارة على الموقع الرسمى لها، إلى أن برنامج فرصة يعمل على تطوير قدرات الأفراد المستفيدين، من خلال دمجهم في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية، مؤكدة أن البرنامج يستثمر في الأفراد من خلال تعديل سلوكياتهم، وتحويلهم من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي.

المستهدفون من برنامج «فرصة»

ولفتت «التضامن»، إلى أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يعمل على تمكين مستفيدي «تكافل وكرامة»، وتوفير فرص عمل لهم حيث يستهدف أفراد الأسر في الفئة العمرية من 19 سنة وحتى 55، القادرين على العمل وغير القادرين من برنامج «تكافل وكرامة».