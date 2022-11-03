درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-11-2022.. طقس مائل للحرارة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، مشيرين إلى استمرار سقوط الأمطار بشكل خفيف على السواحل الشمالية.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم

وأشار بيان الأرصاد، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بنسبة حدوث 30%، كما يكون الطقس غائما بشكل جزئي على معظم المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على جميع مدن الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 27- 18.

- العاصمة الإدارية 27- 18.

- 6 أكتوبر27- 18.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 27- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 27- 18.

- دمياط 26- 19.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 27- 17.

- السويس 27- 20.

- الزقازيق 27- 18.

- شبين الكوم 27- 18.

- طنطا 26- 17.

- شلاتين 30- 23.

- الإسكندرية 25- 16.

- العلمين الجديدة 25- 16.

- وادي النطرون 27- 18.

- مطروح 25- 16.

- السلوم 26- 16.

- سيوة 23- 12.

- العريش 26- 19.

- رفح 25- 19.

- الطور 27- 21.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 22.

- نخل 23- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 27- 20.

- حلايب 27- 22.

- شرم الشيخ 28- 21.

- الغردقة 28- 20.

- مرسى علم 27- 22.

- الفيوم 27- 18.

- بني سويف 27- 17.

- المنيا 27- 15.

- أسيوط 28- 15.

- سوهاج 28- 16.

- قنا 29- 17.

- الأقصر 28- 18.

- أسوان 29- 18.

- الوادي الجديد 29- 14.

- أبو سمبل 30- 18.

- أبو رماد 29- 22.

- رأس حدربة 27- 22.