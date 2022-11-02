المستشار الألماني قبل زيارة بكين: ملتزمون بسياسة «صين واحدة»

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، قبل زيارته لبكين، أن حكومته ملتزمة بسياسة «صين واحدة»: «لا يمكن تغيير الوضع في تايوان إلا بالوسائل السلمية وبموافقة متبادلة»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

زيارة المستشار الألماني للصين

وسيصبح «شولتس»، أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يزور ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ العام 2019، عندما يزور بكين يوم الجمعة المقبل وستتخلل الزيارة التي يرافقه فيها وفد من المسؤولين في قطاع الأعمال، اجتماعات مع الرئيس الصيني، شي جينبينج ورئيس الوزراء لي كيانج.

وأثارت خطوة المستشار جدلا في برلين، إذ تأتي في وقت تعاني فيه بلاده من تداعيات اعتمادها المفرط على واردات الطاقة الروسية، وتبعات ذلك بعد قرار موسكو تقنين صادراتها من الغاز ردا على العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا.