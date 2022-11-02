رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

المستشار الألماني قبل زيارة بكين: ملتزمون بسياسة «صين واحدة»

كتب:

رؤى ممدوح
06:55 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
المستشار الألماني

المستشار الألماني

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، قبل زيارته لبكين، أن حكومته ملتزمة بسياسة «صين واحدة»: «لا يمكن تغيير الوضع في تايوان إلا بالوسائل السلمية وبموافقة متبادلة»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

زيارة المستشار الألماني للصين

وسيصبح «شولتس»، أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يزور ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ العام 2019، عندما يزور بكين يوم الجمعة المقبل وستتخلل الزيارة التي يرافقه فيها وفد من المسؤولين في قطاع الأعمال، اجتماعات مع الرئيس الصيني، شي جينبينج ورئيس الوزراء لي كيانج.

وأثارت خطوة المستشار جدلا في برلين، إذ تأتي في وقت تعاني فيه بلاده من تداعيات اعتمادها المفرط على واردات الطاقة الروسية، وتبعات ذلك بعد قرار موسكو تقنين صادراتها من الغاز ردا على العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

البرلمان الألماني يطالب بطرد سفير أوكرانيا.. وصف شولتس بـ«قطعة نقانق»

شولتس: ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لدعم أوكرانيا.. وتغيير نظام روسيا ليس هدفنا

من هو أولاف شولتس خليفة ميركل؟.. «نسخة متحورة منها» (صور)

شولتس مستشارا لألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل (فيديو)

حكومة ألمانية جديدة بقيادة شولتس بعد اتفاق حزبي

أولاف شولتس: على ألمانيا أن تكف عن إملاء دروس في الموازنة
بقلم رؤى ممدوح