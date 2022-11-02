سفير فلسطين السابق لقناة «الحياة»: الموقف العربي ثابت من قضيتنا

أشاد السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى جمهورية مصر العربية، بما جاء في القمة العربية في الجزائر، بخصوص القضية الفلسطينية، إذ ذكر أنها تُعد قضية لكل الشعوب العربية، فضلًا عن أن وضعها على أهم أولويات القمة العربية يؤكد أن الموقف العربي ثابت من القضية الفلسطينية، وأنها القضية المركزية والأهم للوطن العربي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي.

الانقسام بين الفصائل الفلسطينية أضعف موقف فلسطين

وأضاف «الفرا»، أن الانقسام بين الفصائل الفلسطينية أضعف موقف فلسطين في مواجهة الاحتلال، مشددًا على أن العدو الصهيوني يستغل الانقسام في رفع مستويات العدوان والانتهاكات الصهيونية المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والفلسطينيين، موضحًا أنه يمكن أن يستمر الحال بهذا الشكل، ولا استقرار يحدث في الإقليم بأكمله إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.

سفير فلسطين السابق: الإشكالية تقف في مجلس الأمن

وتابع سفير فلسطين السابق لدى جمهورية مصر العربية، أنه مطلوب هذه المرة من القمة العربية إيجاد آليات مناسبة لتنفيذها وممارسة ضغط عربي على الدول الصديقة لأن الإشكالية تقف في مجلس الأمن، وعلينا أن نحاول بقدر المستطاع استغلال علاقتنا بالدول الأعضاء بمجلس الأمن لاتخاذ قرار فاعل يلزم إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.