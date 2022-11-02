السعودية تضع شروطا جديدة لـ الصلاة بالمسجد النبوي

إجراءات جديدة أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بالصلاة بالمسجد النبوي، وتحديدا للراغبين بأداء الصلاة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة.

وتستعرض «الوطن» الشروط والإجراءات الجديدة للصلاة بالمسجد النبوي، إذ شهد محرك «جوجل»عمليات بحث عديدة فيما يتعلق بالصلاة في المسجد النبوي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية بالإضافة إلى عدد من المواقع الصحفية الأخرى.

الصلاة بالمسجد النبوي

وبخصوص الصلاة بالمسجد النبوي دعت الوزارة، في إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الراغبين في الصلاة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة، بضرورة حجز موعد مسبق للصلاة وذلك عبر تطبيق «نسك» أو «توكلنا».

وأوضحت الوزارة، أن الأوقات المخصصة لزيارة الرجال تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى صلاة العشاء، مشيرة إلى أنّ الأوقات المخصصة لزيارة النساء، تصبح من بعد الفجر حتى الساعة 11 صباحا، ومن بعد صلاة العشاء حتى 12 منتصف الليل.

تفاصيل بوابات الدخول

وحول التفاصيل الدقيقة أشارت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إلى أن بوابة الدخول للروضة الشريفة، تكون من الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم 37، واختتمت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانها بأن مكة المكرمة والمدينة المنورة في انتظار جميع المسلمين بشوق.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الحج والعمرة، توجيهات مشددة على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم حزم الخدمات كافة لزوار الأماكن المقدسة على أكمل وجه، يأتي ذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع السعودي، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن داخل الأراضي المقدسة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الحج السعودية، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضًا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.