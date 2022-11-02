إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية قطعت الطريق فجأة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، بجروح وكدمات وكسور، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، على طريق قرية جردو بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وقطع الدراجة النارية الطريق أمام السيارة فجأة، فاختلت عجلة القيادة في يدي السائقين، وفقدا سيطرتهما ووقع الحادث.

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا، وسيارتا إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق جردو، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا على الفور، إلى مكان حادث التصادم، وتبينّ إصابة سائقي السيارة والدراجة النارية وآخر كان يستقل الدراجة النارية رفقة قائدها، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم قسم الاستقبال تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتقديم الرعاية الطبية لهم بحسب الحالة الصحية لكل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام السيارات، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.