ضبط 6 أشخاص يديرون مصنعا لإعادة تعبئة مشروبات كحولية دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، من ضبط 6 أشخاص لإدارتهم شقة كـ مصنع دون ترخيص لإعادة تعبئة زجاجات مشروبات كحولية لماركات عالمية دون ترخيص.

بلاغ بالضبطية

ورد لقسم بولاق الدكرور معلومات مسبقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 أشخاص جميعهم يعملون في مجال توزيع وبيع الخمور يقومون باستغلال شـقـة، في فيصل، مستأجرة، كمصنع بدون ترخيص لإعادة تعبئة زجاجات مشروبات كحولية لماركات عالمية، وبحوزتهم 44 زجاجـة مـواد كحولية معبأة مختلفة الأنواع، وكمية من أغطية الزجاجات 3 سرنجة تستخدم في التعبئة 3 أجولة كبيرة تحوي زجاجات فارغة المجهزة للتعبئة.

حبس المتهمين

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهمين يتعاطوا المخدرات من عدمه.

الموقف القانوني

أما عن العقوبة القانونية يقول المحامي والخبير القانوني، محمد ثروت، إن المادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2017 تنص: «يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة».