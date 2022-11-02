كشف ملابسات العثور على جثة شخص في حالة تعفن بالجيزة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة فرد أمن يبلغ من العمر51 سنة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم، بعد العثور على جثمانه في حالة تعفن منذ 5 أيام.

المتوفى عثر على جثمانه في حالة تعفن

وأوضحت التحريات التي تمت بمعرفة اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب أن شقيقه تلقى اتصالا من الجيران بعدم ظهور شقيقه منذ 5 أيام، وتنبعث رائحة كريهة من الشقة، ما دعاه للحضور وكسر باب الشقة وعثر على شقيقه، وأن المتوفي أجرى عملية جراحية للبواسير منذ أسبوعين تقريبا.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة قرر أنه لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الهرم، من عمليات النجدة بوفاة شخص داخل مسكنه آخر فيصل دائرة القسم بالانتقال عثر على جثة قاطنها 51 سنة فرد أمن بحدائق الأهرام، ومقيم بمفرده بالشقة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وفي حالة انتفاخ وتعفن، ومسجي على وجهه أرضا بغرفة النوم، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.