ضبط 6 سرقوا سيارة بداخلها مريض بالجيزة.. «سابوه في الشارع لحد ما مات»

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، في ضبط 6 أشخاص سرقوا سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بداخلها شخص بالكنبة الخلفية في حالة إعياء شديد، فاستولوا على السيارة، والتخلي عنه بمحل العثور عليه وتصريفهم للسيارة بالبيع.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، بعدما ورد للواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مركز شرطة العياط أنه تبلغ من مستشفى العياط العام بوفاة شخص مجهول في حالة غيبوبة تامة بسبب جلطة فـي المخ، جرى العثور عليه بمدخل قرية السعودية من الطريق الزراعي، دائرة المركز مرتديا كامل ملابسه بدون أي متعلقات.

المتوفى متغيب منذ فترة

تحريات ضباط المباحث بالجيزة، أوضحت أنه في وقت سابق حضر نجل المتوفى، وقرر بأن والده خـرج لحضور عزاء بقرية الناصرية دائرة المركز ولم يعد، وعقب ذلك علم أنه محجوز بالمستشفى.

المتهمين استولوا على السيارة

علـى الفور شكل فـريق بحث بالاشتراك مع ضباط مباحث فرقة ومركز العياط لعمل خطة وفحص خط سير المتوفى والاستعانة بالتقنيات الحديثة خلال السير في خطة البحث أمكن تحديد مستخدم الهاتف المحمول، وضبطه وبحوزتـه الهـاتف المحمول الخاص بالمتوفى.

وبمواجهته قرر بقيام 4 آخرين، بإحضار السيارة المستولى عليها وتركها بحوزته لمدة يوم وعثر بداخلها على الهاتف المحمـول المشار اليه واستخدمه، ثم حضروا واصطحبوا السيارة وانصرفوا به.

وضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا أنهم حال تواجدهم شاهدوا السيارة على جانب الطريق وتواجد المتوفى بالكنبة الخلفية، في حالة إعياء شديد، فاستولوا على السيارة والتخلي عنه بمحل العثور، وتصرفوا في السيارة بالبيع بمبلغ 3 آلاف جنيه لشخص بمنطقة البدرشين، أمكن ضبط الأخير، وبحوزته السيارة المشار إليها، وبمواجهته أيد الاعترافات ذاتها.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم.