حبس متهمة بالنصب على راغبي السفر في الغربية.. وهم القبض بالدولار

أمرت النيابة العامة صباح اليوم بحبس سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالغربية بغرض توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة نصبت فخًا للضحايا وزعمت أن لديها وظائف في عدد من الدول العربية بمبالغ كبيرة بالدولار ما أثار حماس مجموعة من الشباب في تحقيق حلم الفوز بتلك الوظيفة ونجحت المتهمة في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه من ضحاياها، وبعدها أغلقت وسائل التواصل معهم.

عقوبة النصب والاحتيال

أكد الخبير القانوني سمير عبد العظيم لـ«الوطن» أن عقوبة النصب والاحتيال علي المواطنين قد تصل مدة الحبس بها لثلاث سنوات وتنفيذ غرامة، وأن المادة 336 تنص على تنفيذ عقوبات غليظة ورادعة لمن يرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بأنه يعاقب بالحبس لقيامه بالاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموال الغير أو بعضها عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أضاف عبد العظيم أن من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة من سنة حتى ثلاث سنوات ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وتتفيذ غرامة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود الي قيام إحدى السيدات بالغربية بالنصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الخارج وممارسة نشاطها الإجرامي عليهم عن طريق إيهامهم بقدرتها على تسهيل سفرهم، وتمكنت من الاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة بهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.