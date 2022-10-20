«المركز المصري الألماني» ينظم جلسة لعرض شروط الهجرة إلى ألمانيا

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إعداد دورة تدريبية مجانية، حول الشروط والأوراق المطلوبة للهجرة إلى ألمانيا، للحاصلين على المؤهلات العليا، بالإضافة إلى عرض البدائل المتاحة للحاصلين على المؤهلات العليا، بعيدا عن السفر للعمل بالخارج.

عرض فرص العمل الموجودة داخل مصر

وتابع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال منشور على الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «لو ناويين تبدأوا مشوار الهجرة للعمل في ألمانيا، هتحتاجوا تعرفوا كل المعلومات عن خطوات الهجرة وشروطها وتعرفوا عن طبيعة سوق العمل الألماني عشان يسهل عليكم المشوار».

وأضاف المركز عبر المنشور: «الجلسة دي مخصصة لأصحاب المؤهلات العليا هيتم شرح فيها الأوراق والشروط المطلوبة للهجرة، غير كدة الجلسة كمان هتشرح ايه هي البدائل المتاحة للهجرة وايه هي الفرص اللي موجودة داخل مصر اللي هتسعادكم في مهنتكم».

وأوضح «الألماني للوظائف والهجرة»، أن هذه الجلسة ستكون يوم 24 أكتوبر الجاري، بمقر المركز المصري الألماني في منطقة المعادي، بمبنى 17، شارع 18، سرايات المعادي، بمحافظة القاهرة، الساعة 3 عصرا.

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا، في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».