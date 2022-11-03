«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورة جديدة عن «التأهيل الوظيفي» لمدة 5 أيام

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، تستهدف الشباب والفتيات بمحافظة الأقصر، في إطار الدورات التدريبية التي يتيحها المركز بشكل مستمر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.

يستهدف مساعدة الشباب في كافة الأمور المتعلقة بالتقديم على وظيفة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الشباب وبنات الأقصر عشان فترة التقديم على الوظائف مهمة جداً، حتى لو متخرجين من فترة، المركز المصري الألماني بيقدم تدريب التأهيل الوظيفي».

وأوضح المنشور، أن تدريب التأهيل الوظيفي يستهدف مساعدة الشباب في كافة الأمور المتعلقة بالتقديم على وظيفة، حيث يتضمن التدريب التعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية، واستخدام منصات البحث عن الوظائف، بالإضافة إلى كيفية تحضير النفس لمقابلة العمل أيا كان مجال العمل.

وأشار المركز إلى أن تدريب التأهيل الوظيفي يكون مدته 5 أيام، بداية من 6 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمقر جمعية المصري بمحافظة الأقصر، امتدادًا لشارع التيلفزيون، حوض 18، بجوار صيدلية الناصح من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصراً.

مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات

تأتي هذه الدورة التدريبية، استكمالا لخطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء من خلال توفير فرص عمل للشباب، أو من خلال تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.