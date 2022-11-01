«المركز المصري الألماني» ينظم تدريب أون لاين عن «تطوير الأعمال»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية «أون لاين»، عن «تطوير الأعمال»، ضمن الدورات التدريبية التى ينظمها المركز بشكل مستمر لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

شرح مفهوم تطوير الأعمال وكيفية تطوير المشروع الخاص بك

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «لكل اللي كانوا بيسألوا عن تدريب تطوير الأعمال، في دورة أونلاين هتبتدأ من يوم 6 لحد يوم 10 نوفمبر، من الساعة 10 صباحا، إلى 4 عصرا».

وأوضح المركز المصري الألماني خلال المنشور، أنّ التدريب يتركز على مفهوم تطوير الأعمال وكيفية تطوير مشروعك أو شركتك، إضافة إلى شرح الطرق التي يمكن من خلالها التوسع والاتجاه نحو أسواق جديدة من خلال أساليب تسويق مختلفة وتكوين شراكات تزيد حجم المشروع.

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المناسبة

ويحرص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يتم تنظيم بعض التدريبات أونلاين لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع.

يذكر أنّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جزء لا يتجزأ عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث تحرص الوزارة على تنظيم دورات تدريبية عدة لشباب المحافظات، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل المناسبة لها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.